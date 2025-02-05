Ростов-на-Дону, 5 февраля, 2025, 13:55 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению полковника Вооружённых сил Украины (ВСУ) Николая Дзямана (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), приказавшего сбить самолёт над Краснодарским краем. Об этом 5 февраля сообщил представитель суда.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 17 июня 2024 года Хамовнической районный суд Москвы заочно арестовал Дзямана.

По данным следствия, 23 февраля 2024 года Дзяман отдал приказ сбить самолёт Воздушно-космических сил РФ, осознавая при этом, что указанное воздушное судно не предназначено для ведения боевых действий, не имеет вооружения, а полёт проходит исключительно в российском воздушном пространстве. Крушение тогда привело к гибели 10 членов экипажа и уничтожению воздушного судна.

Дзяману заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти человеку). Он объявлен в федеральный розыск.

18 ноября Росфинмониторинг внёс Дзяманав реестр террористов и экстремистов.