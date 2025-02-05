Вашингтон, 5 февраля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал в подарок президенту США Дональду Трампу позолоченный и обычный пейджеры в память об операции израильских спецслужб по подрыву взрывных устройств у членов ливанского движения «Хезболла». Об этом 5 февраля сообщила газета Israel Hayom.

TASS /AP Photo/Evan Vucciпремьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп

Отмечается, что вечером 4 февраля глава израильского правительства приехал с визитом в Белый дом, где встреча с Трампом продолжалась в течение пяти часов.

«Два лидера проследовали в комнату Рузвельта, где премьер-министр расписался в гостевой книге в присутствии обеих делегаций. Нетаньяху вручил президенту Трампу в качестве подарков позолоченный и стандартный пейджеры», — говорится в публикации.

По словам автора материала, глава Белого дома высоко оценил этот подарок Нетаньяху, заявив, что спецслужбы Израиля провели «грандиозную операцию» с пейджерами «Хезболлы». Затем Трамп и израильский премьер провели переговоры в расширенном составе и тет-а-тет.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября 2024 года в разных районах Ливана начались массовые взрывы пейджеров. Глава минздрава Ливана Фирас Объяд позднее сообщил, что в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, двое из которых дети, и ещё около 4 тыс. пострадали. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал Израиль после этой операции террористическим государством.

Нетаньяху 10 ноября впервые признал, что причастен к операции с пейджерами в Ливане. Он заявил, что одобрил сентябрьскую атаку на ливанское движение «Хезболла», в ходе которой в соседней стране были подорваны сотни этих устройств связи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 28 сентября назвал бесчеловечным подрыв Израилем мобильных устройств в Ливане. Он также назвал эту израильскую операцию очередным кричащим примером террористических методов в качестве средства достижения политических целей.