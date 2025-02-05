Курск, 5 февраля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 57,6 тыс. человек за период боевых действий в Курской области. Об этом 5 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости Подбитый бронеавтомобиль ВСУ

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортёра, 1744 боевые бронированные машины», — заявили в ведомстве.

Украинская армия также лишилась 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другой техники.

За минувшие сутки ВСУ потеряли до 325 человек. Российские военные уничтожили три танка, бронетранспортёр, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морпехов, четырёх бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля расчёт ударных FPV-дронов Северной группировки войск ликвидировал украинскую разведывательную группу недалеко от населённого пункта Старая Сорочина Курской области. Она состояла из четырёх человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

29 января экипажи российских вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ поразили личный состав и технику украинских формирований в приграничном районе Курской области.