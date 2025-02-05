Более 57,6 тыс. человек потеряли ВСУ за время боёв в Курской области
Курск, 5 февраля, 2025, 13:54 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 57,6 тыс. человек за период боевых действий в Курской области. Об этом 5 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортёра, 1744 боевые бронированные машины», — заявили в ведомстве.
Украинская армия также лишилась 1827 автомобилей, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и другой техники.
За минувшие сутки ВСУ потеряли до 325 человек. Российские военные уничтожили три танка, бронетранспортёр, 36 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два миномета. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морпехов, четырёх бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины.
Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля расчёт ударных FPV-дронов Северной группировки войск ликвидировал украинскую разведывательную группу недалеко от населённого пункта Старая Сорочина Курской области. Она состояла из четырёх человек из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
29 января экипажи российских вертолётов Ми-28НМ и Ка-52М в сопровождении Ми-8ПСГ поразили личный состав и технику украинских формирований в приграничном районе Курской области.