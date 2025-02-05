Москва, 5 февраля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. Народный артист России Николай Расторгуев сыграет роль Фёдора, наставника князя Владимира, в этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Об этом «Известиям» рассказал сам автор.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко

«Николай Расторгуев на самом деле очень любит экспериментировать, особенно во всём, что связано с кино, театром. Поэтому, когда я ему предложил, не думал, что он скажет «это не моё». Он с радостью согласился. И потом, Фёдор в нашей опере — образ собирательный. А так как князь у нас молодой и неопытный, то рядом должен быть наставник. Фёдор вместе с Владимиром проделывает путь из варяг в первые христианские мученики», — отметил Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Музыкант Николай Расторгуев в образе воеводы Фёдора

По его словам, образ для солиста «Любэ» вызывал ассоциации с историческим персонажем. По его мнению, у персонажа Расторгуева есть историческая глубина.

«Когда я увидел, как загримировали Николая Расторгуева, передо мной стоял вылитый Карл Маркс. Такой вдохновлённый сразу. Полностью поменялся человек», — добавил Матвиенко.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Певец Ярослав Дронов SHAMAN (князь Владимир) во время съемок этно-оперы «Князь Владимир»

Композитор также рассказал, что Ярослав Дронов (SHAMAN), играющий роль князя Владимира, в этом образе становится гораздо старше, мужественнее и брутальнее.

«Когда первый раз Ярослава загримировали, я подумал, что он удивительно похож на какого-то рокера, будто из группы «Ария». Но Ярославу самому очень нравится», — поделился он.

Сам автор оперы сыграет главного отрицательного персонажа — Одина Ганграда. Для него даже создали зловещий грим.

Премьера этно-оперы «Князь Владимир» состоится 5 и 6 февраля в Государственном Кремлёвском дворце.