Киев, 5 февраля, 2025, 13:40 — ИА Регнум. Суд на Украине впервые лишил водительских прав мужчину за уклонение от мобилизации. Об этом 5 февраля сообщило украинское издание «Страна. ua».

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что в общей сложности в базе зарегистрирован 41 подобный иск от территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). В большинстве случаев их не приняли из-за того, что ТЦК не заплатили судебный сбор, но одно дело дошло до суда.

«Водителя временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил военного учета, пока он не выполнит требования ТЦК или пока это требование не будет отозвано», — сообщило издание, ссылаясь на данные сервиса «Опендатабот», предоставляющего доступ к публичным госреестрам.

Адвокаты также объяснили журналистам, что ТЦК в прошлом году не платили судебный сбор, вероятно, из-за того, что этой статьи расходов не было в их бюджете.

Как передавало ИА Регнум, на Украине в апреле 2024 года снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет. В мае в стране ужесточили меры по набору мужчин в армию, сотрудникам ТЦК разрешили вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Предусмотрены ограничения в правах при неявке в военкомат.

На Украине регулярно сообщают, что мужчины прячутся, чтобы их не отправили на фронт. 2 февраля попавший в российский плен украинский боец Дмитрий Какойло рассказал, что два года скрывался от военкомов. Мужчину поймали после нарушения ПДД, патрульные передали его ТЦК.

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в январе сообщил, что мужчины стали чаще пытаться сбежать за границу, используя поддельные документы. Также многие пытаются уехать, указывая в документах цель поездки, которая не позволяет покинуть страну.