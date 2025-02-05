Москва, 5 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию договор о гарантиях безопасности с Белоруссией. Соответствующее распоряжение 5 февраля опубликовано на официальном портале правовых актов.

РИА Новости/Михаил Метцель

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назначен официальным представителем главы государства при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации договора.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2024 года Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Минске, по итогам которой подписали договор о гарантиях безопасности и концепции безопасности Союзного государства. После этого главы двух государств провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства двух стран.

На заседании Путин отметил, что гарантии безопасности между РФ и Белоруссией предполагают задействование всех сил, в том числе российского ядерного оружия. Белорусский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что Москва и Минск выходят на беспрецедентный уровень стратегического сотрудничества в военной сфере.