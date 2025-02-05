Москва, 5 февраля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Опубликованный министерством транспорта Казахстана предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL около аэропорта Актау носит предварительный характер. Об этом 5 февраля заявила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

Пресс-служба МЧС Казахстана/ТАСС

Также отмечается, что отчёт не содержит выводы о причинах крушения судна, работа комиссии будет продолжена, а все итоги расследования представлены в финальном отчёте.

При этом предварительный документ подтверждает, что на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия.

«При этом в отчёте не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы», — говорится в заявлении.

Кроме того казахская сторона подтвердила, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки и самостоятельно остановил выбор на воздушной гавани Актау.

«Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался», — подчеркнула в сообщении пресс-служба.

Так же в предварительном отчёте подтвердили, что сообщения о попадании в самолёт птиц и взрыве кислородного баллона исходили от экипажа воздушного судна AZAL.

Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года воздушное судно Embraer 190 компании AZAL потерпело крушение в пяти километрах от казахского Актау. Лайнер следовал рейсом Баку-Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек и ещё 29 выжили. Среди них было 16 россиян, из которых в живых осталось всего девять.

4 февраля минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчёт о крушении самолёта. В нём в частности обозначалось, что при первоначальном осмотре было обнаружено большое количество сквозных и несквозных повреждений в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Такие же повреждения зафиксировали на левых двигателе и крыле судна, а также на его агрегатах и компонентах.

Кроме того, в предварительном отчёте казахская сторона указала, что диспетчерская служба перед авиакатастрофой близ аэропорта Актау обсуждала в эфире, что в Грозном ввели план «Ковёр».