Предварительный отчёт о крушении лайнера AZAL не содержит причин трагедии
Росавиация: в предварительном отчёте о крушении лайнера AZAL нет причин трагедии
Москва, 5 февраля, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Опубликованный министерством транспорта Казахстана предварительный отчёт по расследованию крушения самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL около аэропорта Актау носит предварительный характер. Об этом 5 февраля заявила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.
Также отмечается, что отчёт не содержит выводы о причинах крушения судна, работа комиссии будет продолжена, а все итоги расследования представлены в финальном отчёте.
При этом предварительный документ подтверждает, что на воздушном судне имеются повреждения, полученные в результате внешнего воздействия.
«При этом в отчёте не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы», — говорится в заявлении.
Кроме того казахская сторона подтвердила, что именно экипаж выбирал запасной аэродром для посадки и самостоятельно остановил выбор на воздушной гавани Актау.
«Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался», — подчеркнула в сообщении пресс-служба.
Так же в предварительном отчёте подтвердили, что сообщения о попадании в самолёт птиц и взрыве кислородного баллона исходили от экипажа воздушного судна AZAL.
Как передавало ИА Регнум, утром 25 декабря 2024 года воздушное судно Embraer 190 компании AZAL потерпело крушение в пяти километрах от казахского Актау. Лайнер следовал рейсом Баку-Грозный. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек и ещё 29 выжили. Среди них было 16 россиян, из которых в живых осталось всего девять.
4 февраля минтранс Казахстана обнародовал предварительный отчёт о крушении самолёта. В нём в частности обозначалось, что при первоначальном осмотре было обнаружено большое количество сквозных и несквозных повреждений в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Такие же повреждения зафиксировали на левых двигателе и крыле судна, а также на его агрегатах и компонентах.
Кроме того, в предварительном отчёте казахская сторона указала, что диспетчерская служба перед авиакатастрофой близ аэропорта Актау обсуждала в эфире, что в Грозном ввели план «Ковёр».