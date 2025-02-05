Вашингтон, 5 февраля, 2025, 13:20 — ИА Регнум. Пентагон занимается разработкой плана полного вывода всех американских войск из Сирии за 30, 60 или 90 дней. Об этом 5 февраля сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Zsolt Czegledi/EPA/ТАСС

Они уточнили, что президент США Дональд Трамп и близкие к нему представители администрации недавно высказались за полный вывод войск с территории страны. После этого министерство обороны Штатов начало подготовку планов осуществления этого шага.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бывший президент Сирии Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в стране, в частности, из-за деструктивных действий США, которые оккупировали богатый ресурсами северо-восток Сирии. Министр подчеркнул, что именно удушение экономики Сирии способствовало социальному напряжению в стране, а Дамаску пришлось прибегнуть к непопулярным мерам, включая снижение субсидий на социально значимые товары и услуги.

В декабре Трамп говорил о том, что жителям Сирии придётся самим справляться с кризисной ситуацией, разразившейся в стране, без помощи США или Франции. Он заявил, что отказывается участвовать в поддержке этой страны.

Россия помогала властям Сирии бороться с террористическими группировками, обязавшись оказывать поддержку, пока боевые действия ведёт армия республики. Президент РФ Владимир Путин в 2015 году отметил, что россияне не будут «большими сирийцами, чем сами сирийцы».

МИД России 8 декабря сообщил, что Башар Асад ушёл с поста президента Сирии и покинул страну, распорядившись мирно передать власть. Он и его семья прибыли в РФ, где им предоставили убежище. Исполняющим обязанности премьер-министра Сирии стал глава сформированного в Идлибе «правительства спасения» Мухаммед аль-Башир.

Позже, 29 января, новые сирийские власти объявили о прекращении действия прежней конституции и роспуске парламента страны. На переходный период главой новой администрации временного правительства Сирии был объявлен Ахмед аш-Шараа.