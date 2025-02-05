Москва, 5 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. У России не было возможности идентифицировать посторонние предметы в пассажирском самолёте авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшем крушение 25 декабря около казахстанского аэропорта Актау. Об этом 5 февраля сообщили в Росавиации.

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Ведомство отметило, что, согласно предварительному отчёту министерства транспорта Казахстана, самолёт Embraer 190 имеет повреждения, полученные в результате внешнего воздействия.

«При этом в отчёте не отражено, что казахская сторона идентифицировала посторонние предметы, находящиеся в воздушном судне, а у Российской Федерации такой возможности до сих пор не было, поскольку ей не передали эти элементы для экспертизы», — сообщили в Росавиации.

В отчёте говорится, что именно экипаж Embraer 190 выбирал в качестве запасного аэродрома для посадки аэропорт в Актау. О попадании в лайнер птиц и о взрыве кислородного баллона также сообщил российским диспетчерам экипаж, отметили в ведомстве.

«Предложенными российскими диспетчерами альтернативными аэропортами Махачкала и Минеральные Воды, несмотря на техническую готовность этих аэродромов принять самолет, экипаж не воспользовался», — сообщили в Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, Embraer 190 потерпел крушение в трёх километрах от Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер следовал из Баку в Грозный. В результате погибли 38 человек и ещё 29 остались живы. Среди пассажиров было 16 граждан России, из них в живых остались девять человек.

Минтранс Казахстана 4 февраля опубликовал предварительный отчёт об авиакатастрофе. В нём отмечалось, что при первоначальном осмотре было обнаружено множество сквозных и несквозных повреждений в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Аналогичные повреждения зафиксированы на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, на его агрегатах и компонентах.