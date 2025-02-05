Вашингтон, 5 февраля, 2025, 14:14 — ИА Регнум. От Украины останутся «лишь кости», если другие её союзники по примеру США примут решение монетизировать свою поддержку Киева. Такое мнение 5 февраля высказал колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency

«Если США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, то почему бы не сделать этого десяткам других стран, которые помогали [Украине]? И если это произойдёт, от страны не останется ничего, кроме костей», — написал он.

Вместе с тем журналист призвал страны Европы позволить президенту США Дональду Трампу заключить с киевским режимом такую сделку, избегая «способствующей расколу» схватки за ресурсы, которые, по словам Чемпиона, понадобятся Украине для восстановления после завершения конфликта.

Автор статьи также отметил, что пока непонятно, какое количество таких ресурсов Украина могла бы предоставить США после окончания конфликта, так как, в частности, ряд этих месторождений находится на освобождённых российскими военными территориях или в районе линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины в обмен на финансовую помощь Киеву. Он отметил, что Вашингтон хочет добиться от украинской стороны соответствующих гарантий в этом вопросе.

Канцлер Германии Олаф Шольц 4 февраля назвал эгоистичным требование Трампа к Киеву по передаче США редкоземельных металлов за помощь. Он уточнил, что эти ресурсы должны стать гарантией возможности для Украины финансировать своё восстановление после конфликта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 февраля назвал инициативу главы Белого дома о предоставлении Киевом доступа к редкоземельным металлам на территории Украины предложением о покупке американской помощи.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 5 февраля рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается обмануть Трампа обещанием передать США права на добычу редкоземельных металлов. В действительности подходящих месторождений таких ресурсов на территории Украины нет, подчеркнул он.