Москва, 5 февраля, 2025, 13:01 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 февраля сообщили в Минобороны РФ.

РИА Новости/Станислав Красильников

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников», — добавили в ведомстве.

ВС России также поразили скопления живой силы и техники противника в 157 районах. Подразделения группировки войск «Юг» заняли более выгодные рубежи и позиции. Военные ударили по формированиям трёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах поселений Тихоновка, Белокузьминовка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Константиновка и Дачное Донецкой Народной Республики.

Потери украинской армии на данном направлении составили до 200 военных. ВСУ лишились боевой бронированной машины, пяти автомобилей и двух складов боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 февраля ВС России освободили Барановку в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новомлынск в Харьковской области. В зоне ответственности группировки войск «Центр» ВСУ потеряли более 500 военных, в зоне ответственности группировки войск «Запад» — свыше 220 бойцов.

В тот же день российские военные в районе села Колодези в ДНР уничтожили диверсионно-разведывательную группу украинских формирований. В результате успешного выполнения боевых задач четверых диверсантов уничтожили и ещё двое сдались в плен.