ФСБ накрыла террористическую ячейку «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму
ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Симферополь, 5 февраля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Крыма. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», состоявшей из пяти граждан Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.
Все члены ячейки задержаны.
Члены ячейки распространяли в среде крымских мусульман идеологию «Хизб ут-Тахрир», основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Они занимались вербовкой граждан во время подпольных собраний.
При обысках у задержанных нашли запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, которые использовались при террористической деятельности. Следственный отдел ФСБ возбудил ряд уголовных дел.
Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд России 14 февраля 2003 года признал "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" террористической организацией и запретил её деятельность на территории страны.
В начале марта прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Крыму членов ячейки «Хизб ут-Тахрир», распространявших в регионе террористическую идеологию и вербовавших местных мусульман в свои ряды. Помимо пропогандистской литературы и электронных носителей, использовавшиеся для террористической деятельности, у членов ячейки изъяты крупные суммы в российской и иностранной валютах.