* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Симферополь, 5 февраля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Крыма. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

кадр из видео

«В Республике Крым пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», состоявшей из пяти граждан Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Все члены ячейки задержаны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3945683" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ФСБ накрыла ячейку террористов «Хизб ут-Тахрир»* в Крыму

Члены ячейки распространяли в среде крымских мусульман идеологию «Хизб ут-Тахрир», основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Они занимались вербовкой граждан во время подпольных собраний.

При обысках у задержанных нашли запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители, которые использовались при террористической деятельности. Следственный отдел ФСБ возбудил ряд уголовных дел.

Как сообщало ИА Регнум, Верховный суд России 14 февраля 2003 года признал "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" террористической организацией и запретил её деятельность на территории страны.

В начале марта прошлого года сотрудники ФСБ задержали в Крыму членов ячейки «Хизб ут-Тахрир», распространявших в регионе террористическую идеологию и вербовавших местных мусульман в свои ряды. Помимо пропогандистской литературы и электронных носителей, использовавшиеся для террористической деятельности, у членов ячейки изъяты крупные суммы в российской и иностранной валютах.