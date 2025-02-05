Москва, 5 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ освободили населённые пункты Барановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Новомлынск в Харьковской области. Об этом 5 февраля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Барановка Донецкой Народной Республики», — отметил он.

Генерал добавил, что за сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении более 500 военных, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.

«В результате успешных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Новомлынск Харьковской области», — также сообщил Конашенков.

Он отметил, что ВСУ потеряли за сутки на указанном направлении свыше 220 военных, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113, девять пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, из которых два — западного производства. Кроме того, уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 31 января российские военные освободили населённый пункт Нововасилевка, а 26 января — Зелёное и Великую Новосёлку в ДНР.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов 31 января посетил пункт управления группировки «Восток». Он отметил успехи при освобождении населённых пунктов Времевка и Великая Новосёлка и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи.