Симферополь, 5 февраля, 2025, 13:18 — ИА Регнум. У главы киевского режима Владимира Зеленского наступил период правды, когда он заявил, что вернуть контроль над вошедшими в состав России территориями не получится. Об этом 5 февраля заявил первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

«Сегодня у Зеленского наступил период правды, который, прежде всего, связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне проведения спецоперации, а также изменением геополитической обстановки из-за прихода в США к власти новой администрации», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Цеков также призвал главу киевского режима не останавливаться на достигнутом и признать свою нелегитимность и вину за развязывание конфликта между Украиной и Россией.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Зеленский пожаловался в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Он отметил, что Киев не может потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить.

21 января глава киевского режима также заявил, что Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов РФ.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых референдумов. Президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении территорий в состав России. Кроме того, в сентябре 2024 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что новые регионы России не являются предметом переговоров по украинскому конфликту.

Путин также неоднократно отмечал, что одними из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО, признание территориальных реалий и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году. Позже он обозначил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.