Москва, 5 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. В Кремле не считают возможным комментировать предварительный отчёт министерства транспорта Казахстана о крушении самолёта азербайджанской авиакомпании AZAL около аэропорта Актау. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kazakhstan EMERCOM/via Global Look Press

Представитель Кремля уточнил, что профильные российские ведомства с большим вниманием будут изучать этот предварительный отчёт, представленный Казахстаном.

«Из администрации президента эту тему комментировать невозможно, не считаем это возможным», — заявил он в ходе брифинга.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 4 февраля минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчёт о крушении самолёта AZAL у аэропорта Актау. Отмечалось, что этот документ дополнят по ходу расследования.

Из отчёта следует, что экипаж разбившегося самолёта AZAL объявил сигнал бедствия только спустя 50 минут после появления первых неполадок, а спустя 25 минут самолёт столкнулся с землёй.

Утром 25 декабря 2024 года следовавший из Баку в Грозный пассажирский лайнер Embraer 190 потерпел крушение примерно в пяти километрах от аэропорта Актау в Казахстане. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек и ещё 29 — выжили. В числе пассажиров самолёта были 16 россиян, девятерым из которых удалось выжить.

В конце декабря Казахстан направил в Бразилию чёрные ящики разбившегося самолёта, а 6 января эксперты Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий бразильских ВВС завершили расшифровку. Заместитель главы правительства Респулики Казахстан Канат Бозумбаев 24 января заявил, что, получив расшифровку бортовых самописцев самолёта AZAL, Астана направила копии этих записей Москве и Баку.