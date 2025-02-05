Москва, 5 февраля, 2025, 12:39 — ИА Регнум. К вопросу о мирных переговорах по Украине нужно подходить без эмоций. Об этом 5 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя резкие слова главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес российского лидера Владимира Путина.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Ранее Зеленский рассказал, что воспринимает Путина как врага, а также считает, что это взаимно.

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу и абсолютному прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчёт в том, что происходит», — отметил Песков в ходе брифинга.

Представитель Кремля также напомнил, что у Зеленского большие проблемы в связи с тем, что он утратил легитимность. При этом российская сторона остаётся открытой для переговоров, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Кроме того, ход специальной военной операции на Украине прямо свидетельствует о том, что Киев должен быть открыт для мирных переговоров, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, Путин в январе заявил, что российская сторона готова вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине с кем угодно, но Зеленский не имеет юридических прав подписывать никакие соглашения, так как утратил легитимность после завершения его президентского срока в мае 2024 года. При этом российский лидер готов направить людей на переговоры, если глава киевского режима захочет принять в них участие.

Также Путин напомнил, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией. Президент РФ отметил, что тогда украинский политик был ещё легитимным, а теперь уже не может отменить собственный указ.