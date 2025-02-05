Москва, 5 февраля, 2025, 12:39 — ИА Регнум. Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном в различных областях. Об этом 5 февраля на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости

Таким образом он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о планах возобновить максимальное давление на Иран. Политик будет добиваться сокращения экспорта иранской нефти в мире и недопущения получения Ираном ядерного оружия.

«Мы намерены продолжать наши тесные отношения с Ираном. Иран — это наш партнёр», — отметил Песков.

Он напомнил, что Москва и Тегеран ведут многоплановое сотрудничество в самых разных областях. Россия намерена развивать данные отношения, подчеркнул представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 31 января телеканал Fox News, ссылаясь на доклад Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующегося в Париже, сообщил, что секретное агентство минобороны Ирана якобы занимается ядерными разработками под видом космической программы.

Эксперт по вопросам Ближнего Востока Семён Багдасаров в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что решение о создании ядерного оружия в Иране давно назрело. Он отметил, что Тегеран задумался о создании ядерного оружия ещё год назад, когда военное крыло ХАМАС совершило атаку на Израиль. По его словам, возможности для создания ядерного оружия у Ирана есть.

17 января президент России Владимир Путин провёл в Кремле переговоры с президентом Ирана Пезешкианом. В ходе встречи главы двух государств подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран. Соглашение охватит оборонную сферу, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.