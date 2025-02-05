Москва, 5 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Требования главы киевского режима Владимира Зеленского дать Украине ядерное оружие граничат с безумием. Об этом 5 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — отметил он.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что при квалификации нынешнего поколения европейских политиков на Западе понимают абсурдность такой идеи.

Новость дополняется