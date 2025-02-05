Москва, 5 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Москва неоднократно заявляла, что урегулирование ситуации на Ближнем Востоке возможно только на двугосударственной основе. Об этом заявил 5 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Единственно возможным вариантом является признание Израилем государства Палестина.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал идею президента США Дональда Трампа переселить жителей сектора Газа в Египет или Иорданию.

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