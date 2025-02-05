Анкара, 5 февраля, 2025, 13:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки выскажут свои инициативы по украинскому вопросу уже к весне, а ситуация по урегулированию конфликта может проясниться к июню. Об этом 5 февраля рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

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«Мы слышим ряд инициатив президента США [Дональда] Трампа по этому поводу. Но до встречи лидеров РФ и США необходима закулисная работа, подготовка к ней. Без этой подготовки встреча лидеров не будет иметь смысла», — сказал Фидан в беседе с агентством Anadolu.

Он уточнил, что для заключения мира потребуется серьёзный консенсус сторон.

«Я вижу, что администрация Трампа в настоящее время занимается сбором данных по этой теме, чтобы принять определённые решения. Нужны надёжные данные, чтобы не произошло утраты доверия международного сообщества к Трампу, а сама проблема не зашла в ещё больший тупик. Мы можем ожидать, что инициатива [со стороны США] поступит в ближайшее время», — подчеркнул Фидан.

По мнению министра, о каких-то соглашениях сторон по мирному урегулированию можно говорить только ближе к лету.

«Думаю, к лету ситуация так или иначе прояснится. Ясность появится примерно к июню», — сказал он.

Ранее, 5 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последнее время контакты России с США по линии отдельных ведомств стали интенсивнее. Так он прокомментировал заявления Трампа о продвижении в вопросе переговоров с Россией и Украиной. Американский лидер охарактеризовал контакты как «очень хорошие» и, затронув тему потенциальных договорённостей, отметил, что результат, по всей вероятности, «превзойдёт все ожидания».

До этого Трамп уже неоднократно заявлял о прогрессе в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Песков при этом 4 февраля отметил, что Кремлю нечего добавить к прошлым заявлениям касательно развития диалога с США по вопросу урегулирования украинского конфликта.