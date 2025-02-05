Краснодар, 5 февраля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Участники Международных клубов дружбы из России и из-за рубежа присоединились к волонтёрам из 25 регионов РФ и помогают устранять последствия разлива мазута на побережье Чёрного моря. Об этом 5 февраля рассказали в пресс-службе Росмолодёжи.

Добровольцы вошли в объединённый штаб #МЫВМЕСТЕ и приступили к работе на пляжах. Свою помощь предложили члены клубов Краснодарского края, Удмуртской Республики и города Севастополя.

Волонтёры поделились своими впечатлениями после нескольких дней, проведённых на побережье. Елизавета Чиркова приехала на помощь из Удмуртии. Сначала она очищала от мазута песок, а потом начала спасать птиц, отмывая их от нефтепродуктов и ухаживая в стационаре.

«Когда я впервые узнала о случившемся, у меня сжалось сердце. Я не могла оставаться дома и понимала, что могу быть очень нужна там. Мой вклад — это капля в море, но если каждый приложит свои усилия и окажет посильную помощь, то вместе мы справимся с этой катастрофой как можно скорее», — рассказала девушка.

Она добавила, что привлечение к подобным проектам молодёжи поможет сформировать ответственное и социально ориентированное поколение.

Участница Международного клуба дружбы Краснодарского края Юлия Дербе рассказала, что приезжала волонтёром на побережье уже трижды.

«В такой ситуации ты понимаешь, что как никогда раньше можешь помочь Родине. Несмотря на сильный морской ветер и усталость, убеждаешься в единстве нашей страны и народа, потому что видишь, какие добрые и искренние люди тебя окружают» — поделилась впечатлением волонтёр.

Среди добровольцев из Международных клубов дружбы есть много иностранцев. На побережье приехали участники из Казахстана, Индии, Туркменистана, Ливана, Сенегала и других стран. Они также работают на пляжах и помогают пострадавшим животным.

«Когда я впервые услышала, что случилось, я поняла, что не могу остаться в стороне, потому что очень люблю животных, природу и мир, в котором мы живем. Я решила, что нужно действовать, и каждый должен помогать», — заявила участница Международного клуба дружбы города Севастополя Мишель Кулагина из Казахстана.

Вступить в ряды волонтёра решили и представители Международного клуба дружбы города Севастополя Викрам Сингх из Индии и Шадурды Акгаев из Туркменистана. Они отметили, что не смогли остаться в стороне, узнав про масштабы бедствия.

«Тяжелее всего — это видеть, как страдают птицы. Поэтому я всеми силами помогаю, стараюсь ездить каждый вечер после учебы в пункт мойки птиц. Все волонтёры работают «до победного», иногда до самого утра», — сказал Шадурды Акгаев.

15 декабря прошлого года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут. В результате происшествия произошёл разлив нефтепродуктов, который нанёс ущерб побережью Чёрного моря.

12 января МЧС РФ по поручению президента России Владимира Путина сформировало федеральный оперштаб по ликвидации последствий аварии. Спасатели и волонтёры принимают участие в борьбе с разливом нефтепродуктов. Правительство страны выделило 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий ЧП. Эти средства направят в бюджет Краснодарского края на проведение мероприятий по утилизации и обезвреживанию загрязнённого мазутом песка и восстановление пляжей.

К 1 февраля в акватории Чёрного моря собрали свыше 178 тыс. тонн нефтепродуктов. Отмечается, что ежедневно специалисты обследуют более 970 км берега. Также на территории всего обследовано более 6,4 тыс. квадратных километров, а сорбентом обработано около 51 тыс. квадратных метров.