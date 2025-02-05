Москва, 5 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Москва приветствует заявление президента США Дональда Трампа об ошибочности втягивания Украины в НАТО. Об этом 5 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Гунеев/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Вдруг впервые президент Трамп в одном из своих первых своих выступлений, критикуя позицию администрации [экс-президента США Джо] Байдена по украинскому кризису, прямо сказал, что одной из главных ошибок было втягивание Украины в НАТО», — произнёс глава МИД в ходе встречи с руководителями аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском «круглом столе».

Он подчеркнул, что подобные слова были впервые произнесены не просто одним из западных лидеров, но лидером США, задающим тон мнениям всего Запада. Впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что американские власти готовы обсудить всерьёз, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал у Запада «вернуть» ядерное оружие и передать ракеты, признав, что вступление Украины в НАТО не произойдёт в ближайшее время. Кроме того, он призвал западные страны помочь в вопросе финансирования «многомиллионной армии» Украины.

В октябре 2024 года Зеленский заявил, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО. По его словам, он затрагивал эту тему во время встречи с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты США.

В июне президент России Владимир Путин обозначил, что одним из условий для переговоров должно быть заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. К тому же Украина должна будет признать территориальные реалии и вывести войска с территории вернувшихся в состав РФ в 2022 году регионов.