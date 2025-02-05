Грозный, 5 февраля, 2025, 12:41 — ИА Регнум. В Грозном построят 35-этажный многоквартирный дом, напоминающий по форме джигита. Об этом 5 февраля заявил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова

«По поручению главы республики спроектирован жилой дом в вайнахском стиле, архитектура которого воплощает образ джигита. Главная изюминка проекта — ресторан и смотровая площадка «Папаха джигита», расположенная на верхних этажах. Оттуда будет открываться панорамный вид на город», — заявил глава города в беседе с ТАСС.

Отмечается, что площадь квартир по плану составит 36 тыс. кв. м, а площадь торговых помещений — 3 тыс. «квадратов». На данный момент специалисты подготавливают площадку для строительства.

По словам мэра, подобные здания продолжают традицию создания архитектурных объектов, которые соединяют историческое наследие и современность, а также этнические мотивы с инновационными технологиями.

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Кроме того, в Грозном также ведётся строительство нового района имени (президента России) Владимира Путина, который обеспечит жильём свыше 100 тыс. человек. Его площадь составит более 200 га, а на территории разместят многоквартирные дома, мечети, детские сады и иные объекты инфраструктуры.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике появился новый город Ойсхар, включающий в себя Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Кадыров пообещал содействие в развитии, привлечении инвестиций в Ойсхарскую городскую агломерацию и создание благоприятных условий для бизнеса.