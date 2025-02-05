Прага, 5 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Чемпион Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Стэнли и экс-вратарь сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что отсутствие России в мировом хоккее якобы спасёт много жизней.

ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Доминик Гашек

На своей странице в соцсети X он выразил радость по поводу того, что Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

Гашек также обвинил IIHF во лжи из-за причин отстранения сборной России. По его словам, если бы российские хоккеисты приняли участие в соревнованиях, то это стало бы «огромной рекламой» специальной военной операции.

«А этого мы допустить не можем!» — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля IIHF продлила отстранение сборной России от участия в соревнованиях под эгидой организации, таким образом, команда не сыграет на чемпионате мира 2026 года. При этом IIHF заявила, что допуск российских хоккеистов до турниров якобы угрожает остальным участникам.

В декабре спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что Гашек своими высказываниями о России пытается идти в политику, а политик из него слабый. Он напомнил, что бывший вратарь ранее проиграл выборы и теперь хочет обратить на себя внимание.

В сезоне 2010/11 годов Гашек выступал за московский «Спартак» и играл в шлеме с изображением храма Василия Блаженного. В январе 2024 года олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов предложил Гашеку вернуть заработанные в России деньги, но тот ответил отказом.