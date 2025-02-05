Москва, 5 февраля, 2025, 12:27 — ИА Регнум. Первые поставки новых российских лайнеров Ту-214 отечественным авиакомпаниям в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли (КПГА) запланированы в текущем году. Об этом 5 февраля рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Нина Падалко/пресс-служба ОАК/РИА Новости

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в КПГА», — заявил он на выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Глава Минпромторга также объявил о намерении начать в 2026 году поставки лайнеров МС-21 для российских авиакомпаний.

В данный момент перед РФ стоит задача по полной замене импортных компонентов для самолётов Superjet, Ту-214 и Ил-76, а также по созданию новых воздушных судов на основе собственных технологий, уточнил Алиханов.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября 2024 года управляющий директор АО «Туполев», первый заместитель гендиректора Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Константин Тимофеев рассказал, что полностью импортозамещённый Ту-214 совершил первый полёт.

Во второй половине сентября стало известно, что авиакомпания S7 получит от Казанского авиастроительного завода 100 новых лайнеров Ту-214. Соответствующий документ подписали в филиале АО «Туполев» в присутствии главы Татарстана Рустама Минниханова.