Москва, 5 февраля, 2025, 12:08 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении премий главы государства в области науки и инноваций для молодых учёных. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Владимир Путин

Лауреатами премии стали доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Корочкина и кандидат химических наук, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова Наталья Черкашина.

Также премией наградили заведующего лабораторией Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН Вадима Попкова и кандидата химических наук, старшего научного сотрудника того же учреждения Кирилла Мартинсона.

Премию присуждают с 2008 года молодым российским учёным за значительный вклад в развитие российской науки. С 2019 года размер премии составляет 5 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря 2024 года Путин встречался с участниками Конгресса молодых учёных. Он в том числе обсудил вопрос финансирования научной деятельности и сообщил, что к 2030 году планируется выделять на эту сферу до 2% ВВП.

В мае российский лидер заявил о важности технологического суверенитета России, подготовки новых кадров, а также внедрения новаторских цифровых решений для повышения устойчивости экономики страны. Он также призвал правительство рассмотреть предложения о развитии государства, поступающие из регионов.