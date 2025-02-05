Вашингтон, 5 февраля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Группа сотрудников возглавляемого миллиардером Илоном Маском департамента по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) добилась доступа в хранилище секретных документов Агентства по международному развитию (USAID). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Jake Warga/Danita Delimont/Global Look Press

Работники Маска пришли в полупустой офис штаб-квартиры USAID в Вашингтоне 1 февраля. Они потребовали доступ к различным кабинетам, в числе которых была и защищённая комната с конфиденциальной документацией. Утверждается, что минимум четверо сотрудников DOGE искали информацию по оказанию помощи иностранцам, не принимая отказов.

Между группой и сотрудником службы безопасности USAID возник конфликт, когда последний отказался предоставить доступ к секретному хранилищу. В материале отмечается, что один из работников Маска в результате позвонил шефу и тот пригрозил службе безопасности агентства привлечь Службу маршалов США для получения доступа к конфиденциальной информации. В итоге сотрудники DOGE получили доступ по крайней мере к части той информации, которую искали.

Отмечается, что в комнате, названной «защищённым информационным центром» (SCIF), хранятся некоторые из самых секретных документов USAID и информация о персонале. Последняя не засекречена, но именно для входа в SCIF требуется допуск к совершенно секретным данным.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что USAID руководят «радикалы-помешанные», которых необходимо убрать. На следующий день работники штаб-квартиры USAID получили письма о закрытии офиса в Вашингтоне.

Маск назвал USAID преступной организацией, для которой пришло время умереть. Он также обвинил агентство в финансировании разработок биологического оружия за счёт средств американских налогоплательщиков. Позднее миллиардер сообщил о начале ликвидации USAID. На сегодняшний день оно уже не подлежит восстановлению, отметил он.

Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт резко высказалась по поводу ряда программ USAID. Например, сотни миллионов долларов из бюджета были потрачены на финансирование ирригационных каналов, сельхозоборудования и удобрений, используемых для поддержки выращивания мака и производства героина в Афганистане. Пресс-секретарь назвала подобные проекты «дерьмом».