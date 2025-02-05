Москва, 5 февраля, 2025, 12:12 — ИА Регнум. Попытки президента США Дональда Трампа прийти к соглашению о ядерном разоружении с РФ и Китаем обречены на провал. Об этом 5 февраля заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Трамп неоднократно говорил о переговорах о «денуклеаризации» с президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, но он не изложил стратегию, а его прошлые попытки привлечь Россию и Китай к «трёхсторонним» переговорам в 2020 году не дали результатов, и если попытаться сделать это снова, то они, скорее всего, закончатся неудачей», — сообщил он в беседе с «РИА Новости».

Кимбалл уточнил, что интерес и готовность Трампа — это хорошо, однако всё равно необходимо представить эффективную стратегию сокращения ядерных вооружений.

Договор о нераспространении ядерного оружия вступил в силу в 1970 году, он зафиксировал только пять стран, обладающих ядерным оружием — СССР, США, Великобританию, Францию и Китай и запретил появление новых ядерных держав. Согласно договору, «Ядерная пятерка» обязалась не передавать оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора — не принимать и не создавать атомную бомбу.

Как передавало ИА Регнум, Кимбалл также заявил, что отсутствие нового договора между РФ и США об ограничении стратегических ядерных вооружений может ускорить наращивание такого арсенала Китаем, что приведёт к увеличению глобального ядерного риска.

23 января глава Белого дома заявил, что американская сторона заинтересована в сокращении ядерных арсеналов, однако готова пойти на это только с Россией и Китаем. По утверждению Трампа, в Вашингтоне считают хорошими шансы на заключение нового соглашения.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Россия заинтересована в начале переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями. Однако в нынешних условиях нужно учитывать ядерные потенциалы всех стран, подчеркнул он.