Курск, 5 февраля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. Российские военные в Курской области уничтожили колонну техники НАТО при попытке контрнаступления спецназа украинской армии. Об этом 5 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

Операторы беспилотников ВС России увидели быстро перемещающиеся боевые бронемашины MaxxPro MRAP. Российские бойцы ударили по ним удары несколькими дронами. Натовская техника и спецназовцы ВСУ были разбиты.

Затем операторы дронов обнаружили замаскированный рядом украинский Т-64. Он также был уничтожен ударом БПЛА.

Поставленная в ВСУ американская бронемашина MaxxPro MRAP используется для перевозки пехоты и для защиты экипажей от огня стрелковогo оружия, мин, самодельных взрывных устройств и реактивных гранатомётов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля российские военные уничтожили в Курской области зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска» украинской армии. За сутки ВС РФ отразили на курском направлении три контратаки.

На следующий день, 4 февраля, беспилотники группировки российских войск «Север» ликвидировали разведгруппу ВСУ недалеко от населённого пункта Старая Сорочина в Курской области.