Москва, 5 февраля, 2025, 11:59 — ИА Регнум. Кадры запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» опубликовало 5 февраля Министерство обороны России.

Кадр из видео

На них с нескольких ракурсов запечатлено, как у ракеты-носителя запускаются двигатели, после чего она отрывается от земли и уходит вверх.

Ранее в этот же день ракета «Союз» с космическими аппаратами в интересах Минобороны успешно стартовала с космодрома Плесецк. Отмечалось, что запуск провели боевые расчёты космических войск Воздушно-космических сил РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря с космодрома Плесецк была успешно запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником. Позднее в Минобороны рассказали, что старт ракеты-носителя и выведение на целевую орбиту прошли в штатном режиме, наземные средства ВКС приняли космический аппарат на управление.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» 31 октября вывела с космодрома Плесецк на орбиту военный спутник. Позднее с космическим аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь.