Москва, 5 февраля, 2025, 11:51 — ИА Регнум. Сразу пять премьер состоится в рамках III международного фестиваля документального кино «RТ.Док: Время наших героев». В рамках зрительской программы посетители увидят 19 фильмов российских документалистов. Также на фестивале впервые представят расширенную международную программу, которая будет объявлена позже.

RT.ru «RТ.Док: Время наших героев» объявил зрительскую программу кинофестиваля

Открытие фестиваля состоится 21 февраля в национальном центре «Россия». В этот вечер зрители смогут увидеть новую работу военных документалистов телеканала RT — фильм Ольги Кирий и Артёма Сомова «Остров веры». Картина рассказывает историю о людях, для которых Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель под Угледаром стала убежищем в самые тяжёлые времена. Монастырь не просто место молитвы, а настоящий форпост, выдержавший испытания фронтовыми реалиями на протяжении трёх лет.

Ещё одна премьера — «Селидово. Преступление без срока давности». Документалисты RT — единственная съёмочная группа, которой удалось попасть в измученный город. Лента Юлии Мартовалиевой и Михаила Бурова погружает зрителя в трагические события города в ДНР, где до 2024 года размещалась военная база батальона «Азов». Российские войска, войдя в Селидово, столкнулись с ужасной реальностью: улицы усеяны телами мирных. Показ этой картины запланирован на 22 февраля.

Гостей фестиваля также ожидает первый показ фильма Руслана Гусарова и Михаила Бурова «На острие копья». Эта лента не является привычной хроникой военных событий — она представляет собой глубокое исследование человеческой души в условиях войны. «Жизнь ценнее любых материальных благ, и, находясь на передовой, ты об этом задумываешься каждую секунду», — делятся своими мыслями герои. Эту работу покажут 23 февраля.

Фестивальная программа насчитывает более 70 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала «Звезда», телеканала «СПАС» и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Франции и США.