Нижний Новгород, 5 февраля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. В Нижегородской области 18-летняя студентка в канун Нового года рассталась со своим молодым человеком и провела новогоднюю ночь с другим мужчиной. После праздников она написала в полицию заявление об изнасиловании на этого мужчину, таким образом она хотела скрыть измену, чтобы вернуть отношения с бывшим парнем. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Ночью 1 января 2025 года студентка в компании подруг поехала в караоке-бар в городе Городец, где встретила ранее ей знакомого 23-летнего парня. В тот момент девушка была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка провела ночь с этим парнем», — рассказал источник.

Спустя месяц после встречи Нового года студентка помирилась со своим бывшим молодым человеком, который спросил у неё о событиях новогодней ночи.

«Молодой человек знал о событиях новогодней ночи, поэтому спросил свою девушку о возможных изменах. Чтобы избежать лишних вопросов, девушка рассказала, что её изнасиловали, и в подтверждение этой версии даже написала заявление на 23-летнего молодого человека», — сообщил собеседник.

За ложный донос о тяжком преступлении студентке может грозить до трёх лет лишения свободы по статье 306 УК РФ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Алтайском крае 27-летняя девушка обвинила отчима в изнасиловании, чтобы мать не лишила её наследства.