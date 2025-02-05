Москва, 5 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. Выход Соединённых Штатов Америки из Совета по правам человека (СПЧ) ООН и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) стал серьёзным предвестником потрясений для мировой политики. Об этом 5 февраля заявил сенатор Константин Косачев.

TASS /ZUMA

Президент США Дональд Трамп 5 февраля подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и БАПОР. В документе говорится, что СПЧ ООН якобы используется для защиты стран, в которых допускаются нарушения прав человека. Кроме этого, указ закрепляет обязанность госсекретаря докладывать Белому дому о тех международных организациях, которые проводят «антиамериканскую политику».

Сенатор указал, что американский лидер будет поступать так, как выгодно ему.

«Ещё одно свидетельство того, что при Трампе политика США будет избавлена от каких-либо сантиментов. Ни гуманизма, ни тем более филантропии. Хорошо только то, что хорошо для США. И это предвестник очень серьёзных потрясений для мировой политики», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, Совет при ООН нужен был Штатам, только чтобы усилить давление мирового сообщества на Россию, а когда СПЧ решил «поиграть в объективность», то США обвинили его в предвзятости.

Ранее, 28 октября, израильский парламент одобрил законопроект о запрете деятельности БАПОР в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на подконтрольной Израилю территории на Западном берегу реки Иордан.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации 29 октября раскритиковал принятый Кнессетом законопроект и подчеркнул, что остановка работы БАПОР будет иметь самые негативные последствия как для Ближнего Востока, так и для самой системы в целом.