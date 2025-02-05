Москва, 5 февраля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Чемпиона России по лëгкой атлетике Марка Толстихина задержали в Москве. Об этом сообщил 5 февраля Telegram-канал SHOT.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Толстихина, объявленного несколько лет назад в федеральный розыск, 4 февраля задержали на станции метро «Тимирязевская» после проверки документов. По данным канала, мужчина находится в Москве с мая 2024 года.

Спортсмен в 2017 году был осуждён по нескольким статьям за грабëж и кражу чужого имущества в крупном размере. В предыдущий раз его задержали в Москве в 2019 году по подозрению в краже iPhone у женщины. Толстихина приговорили к принудительным работам, но он сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Уроженец Смоленской области Толстихин — серебряный призёр юниорского командного Кубка Европы — 2007, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008 по горному бегу в командном зачёте среди юниоров. Он также является многократным чемпионом России в беге на средние и длинные дистанции.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января в Москве задержали бывшего вице-президента Российского футбольного союза и действующего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. Он пытался дать взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 50 млн рублей за прекращение уголовного дела против инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова. При обыске в квартире Анохина изъяли $2 млн.