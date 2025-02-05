Курск, 5 февраля, 2025, 11:46 — ИА Регнум. Пятеро бойцов украинских формирований сдались в плен Вооружённым силам России в приграничных районах Курской области. Об этом 5 февраля рассказали в российских силовых структурах.

РИА Новости/Павел Лисицын

«В плен взяты пятеро боевиков ВСУ», — привёл его слова ТАСС.

Представитель силовых структур не привёл никаких дополнительных подробностей произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Александр Прокопенко рассказал, что сослуживцы попытались ликвидировать их группу дронами, когда они решили сдаться в плен. По словам украинского военнослужащего, один из его сослуживцев при этом погиб, сам военнопленный получил контузию и осколочные ранения.

Шестеро военнослужащих украинской армии 31 января сдались в плен около города Курахово в Донецкой Народной Республике. При этом часть из них просила у своего командования эвакуацию из-за травм и ранений, однако их просьбы проигнорировали.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 26 января рассказал, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен. По его словам, для них такое решение является единственной возможностью выжить и остановить созданное киевским режимом безумие.