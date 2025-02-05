Москва, 5 февраля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Российская фигуристка Камила Валиева пока не вернула медали, которых лишилась из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о её дисквалификации. Об этом 5 февраля сообщил ТАСС.

РИА Новости/ Александр Вильф Камила Валиева

Согласно решению, спортсменка потеряла золото чемпионата Европы 2022 года, золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов России 2021, 2022, 2023 годов соответственно, серебро финала Гран-при России 2023 года и награды на отдельных этапах турнира. Срок дисквалификации закончится 25 декабря 2025 года.

«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», — отметил источник агентства.

Как передавало ИА Регнум, CAS в январе 2024 года дисквалифицировал Валиеву на четыре года, обвинив в нарушении антидопинговых правил. Он также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота 2022 года.

Одна из лабораторий заявила, что нашла в крови у Валиевой запрещённый препарат триметазидин. При этом оповещение о положительной допинг-пробе провели с нарушениями.

Сама спортсменка заявила, что планирует продолжить спортивную карьеру после окончания срока дисквалификации. рассказала, что постепенно приходит в форму, хотя перед выступлениями приходится бороться с «мандражом», и старается выполнять элементы, которые показывала в прошлом сезоне: тройной тулуп и двойной аксель.