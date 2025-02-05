Астрахань, 5 февраля, 2025, 11:42 — ИА Регнум. Астрахань накрыло облако природного газа после запуска в работу Астраханского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Об этом заявил 5 февраля губернатор региона Игорь Бабушкин в своём Telegram-канале.

Максим Коротченко/ТАСС

Отмечается, что у облака присутствует специфический запах, который появился после запуска производства АГПЗ.

«Сейчас идёт процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них была потушена в связи с остановкой работы завода. Также во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается, как и на бытовой газовой плите», — говорится в заявлении.

Бабушкин уточнил, что газ не опасен для здоровья на открытом пространстве и в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется. А пока облако перемещается в сторону степи, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 3 февраля в Астраханской области силы ПВО России отразили атаку беспилотников ВСУ, которая была направлена в том числе на объекты топливно-энергетического комплекса. Глава региона уточнил, что в результате падения обломков пострадавших нет. Тем не менее был повреждён АГПЗ.

4 февраля Бабушкин сообщил, что восстановительные работы на АГПЗ после атаки беспилотников завершатся в среду, 5 февраля. Отмечалось, что специалисты провели работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы и качество воздуха на заводе соответствовало нормам.