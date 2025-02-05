Москва, 5 февраля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Роман Гришин стал заместителем директора по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФЦП). Об этом в среду, 5 февраля, рассказали в Telegram-канале проекта.

«Время героев» Роман Гришин

«Программа «Время героев» открыла передо мной множество дверей. У меня не только появилась возможность перенять опыт ведущих управленцев и лучших экспертов страны, но и обмениваться идеями с другими участниками, с которыми за время реализации программы мы стали настоящей командой», — отметил Гришин.

Он добавил, что знания, полученные от наставника, министра спорта России Михаила Дегтярёва, помогут ему эффективно выполнять обязанности на новой должности.

Участник программы окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Он служил в зоне проведения спецоперации на Украине и получил за заслуги орден Мужества и медаль «За отвагу».

4 февраля участника проекта Николая Сергиенко назначили на должность заместителя министра строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области. Он отметил, что программа «Время героев» даёт возможность трудиться на благо страны на госслужбе тем, кто своей главной целью ставит защиту России.

Всего состоялось 22 назначения из числа участников первого потока обучения «Времени героев». Руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области. Помимо этого, в России появились новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.