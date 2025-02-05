Вашингтон, 5 февраля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил шайбу российского нападающего и капитана клуба Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Флорида Пантерз» за 0,1 секунды до конца игры.

Nick Wass/AP/TASS

«В истинной манере Овечкина, верно, за 0,1 до конца», — заявил он на пресс-конференции после матча.

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Ранее 39-летний российский игрок отличился голом перед окончанием третьего периода матча «Вашингтона» с «Флоридой», в котором «Кэпиталз» победили со счётом 6:3. После этого в активе Овечкина стало 878 шайб и ему осталось забить 16 голов до повторения рекорда Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, 2 февраля российский капитан «Кэпиталз» отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Виннипег Джетс». Однако это не помогло «Вашингтону» победить.

Ранее, 31 января, Овечкин забил гол и отдал две результативные передачи в матче с клубом «Оттава Сенаторз», в котором его команда уступила со счётом 5:4.