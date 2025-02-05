Москва, 5 февраля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. В Москве стартовал второй сезон проекта «Урок со звездой», в котором выдающиеся деятели искусств проводят мастер-классы в творческих учебных заведениях. Прославленный скрипач и дирижёр Владимир Спиваков провёл открытую репетицию вместе с возглавляемым им государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» в камерном зале ММДМ.

РИА Новости/Алексей Никольский Владимир Спиваков

«Начавшийся в 2024 году проект вызвал живой отклик как у воспитанников и педагогов детских школ искусств и учащихся творческих колледжей, так и у представителей культуры и искусства — именитых и опытных артистов, художников, музыкантов», — заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Министр отметил, что благодаря «Уроку со звездой» ученики детских школ искусств и студенты профильных колледжей в прошлом сезоне смогли из первых уст узнать обо всех тонкостях профессии. «В этом году мы планируем развивать новые форматы, в том числе выездные занятия для детей в мастерских, концертных залах, театрах и студиях, где работают наши наставники», — добавил Фурсин.

На мастер-классе побывали более 150 человек, дети, педагоги и родители, которые увидели процесс подготовки к предстоящему концерту. Интерес юных слушателей вызвал тот факт, что участвовавший в репетиции солист, 13-летний пианист из Швейцарии Лукас Шиш, оказался их сверстником.

«Я рад, что такая встреча состоялась. Для того чтобы человек становился личностью в любом деле, а особенно в музыке и искусстве, нужны большие примеры», — сказал Владимир Спиваков по окончании репетиции.

Во втором сезоне проекта открытые уроки для учащихся московских школ искусств подготовили известные музыканты, художники, скульпторы. Уже в феврале состоятся встречи с художниками Константином Петровым и Никасом Сафроновым.