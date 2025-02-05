Симферополь, 5 февраля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Суд в Крыму рассмотрит уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Ялты, переводившей деньги на нужды Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 5 февраля сообщила прокуратура региона.

Владимир Гердо/ТАСС

Следствием установлено, что в апреле 2023 года, находясь в Дублине, обвиняемая со счёта в иностранном банке перевела деньги в поддержку организации, финансирующей украинскую армию. Она знала, что финансы используют для нанесения вреда ВС России. Незаконную деятельность женщины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней жительницы города Ялты. Она обвиняется в государственной измене», — указано в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело будут рассматривать в Верховном суде Крыма.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре прошлого года жителя Феодосии Владислава Афанасьева приговорили к 15 годам колонии строгого режима за поддержку ВСУ и передачу украинской стороне сведений о российской армии.

В том же месяце Краснодарский краевой суд признал виновным в государственной измене и приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения.