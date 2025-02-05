Курская область, 5 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. Украинская армия 5 февраля нанесла удар по зданию администрации в Беловском районе Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Сегодня ночью произошёл сброс взрывного устройства на администрацию Беловского района. Повреждён фасад, выбиты окна. Из-за атаки также повреждения получил автомобиль», — написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Люди в результате атаки ВСУ не пострадали, уточнил врио губернатора Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля ВСУ с территории Сумской области нанесли ракетный удар по интернату в Судже. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала от ООН и других международных организаций осудить эту атаку на гражданский объект.

Украинский беспилотник 3 февраля нанёс удар по электроподстанции в Рыльске Курской области. В результате часть города и соседних населённых пунктов осталась без света. Электроснабжение в Рыльском районе оперативно восстановили.