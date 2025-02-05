Брюссель, 5 февраля, 2025, 11:38 — ИА Регнум. Страны Евросоюза «сыты по горло» попытками главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лично руководить внешней политикой сообщества. Об этом 5 февраля сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.

Jean-Francois Badias/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

По информации издания, фон дер Ляйен не советовалась с руководителями государств союза при решении объявить о заключении соглашения о партнёрстве с Иорданией и выделении Амману финансовой поддержки в размере 3 млрд евро.

«Мы были поставлены перед свершившимся фактом, хотя это мы будем финансировать [соглашение]. Это не первый раз, когда фон дер Ляйен проворачивает такой трюк, потому что хочет наладить отношения с мировыми лидерами. Страны-члены сыты этим по горло», — заявил собеседник газеты.

Европейские политики недовольны тем, что фон дер Ляйен обходит Совет ЕС.

«Урсула фон дер Ляйен использует любой случай, чтобы хотя бы частично взять под контроль внешнюю политику [ЕС]. Но разве внешняя политика не входит в компетенцию Совета ЕС?» — отметил в беседе с Politico депутат Европарламента Начо Санчес Амор.

29 января Еврокомиссия сообщила, что ЕС и Иордания подписали соглашение о стратегическом и всеобъемлющем партнерстве, направленное на поддержание стабильности в стране. Глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что Евросоюз также поддержит государство финансово и выделит Иордании 3 млрд евро.

Ранее издание Politico сообщило, что дипломаты Европейского союза недовольны Урсулой фон дер Ляйен и обвиняют её в злоупотреблении полномочиями. Как пишет издание со слов чиновников и евродипломатов, глава Еврокомиссии всё чаще ведёт себя как королева. Она отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и управляет ЕК с небольшой группой советников посредством указа.