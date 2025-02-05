Донецк, 5 февраля, 2025, 11:09 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Запад» Вооружённых сил России уничтожили в районе села Колодези в Донецкой Народной Республике (ДНР) диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских формирований. Об этом 5 февраля рассказал представитель российского силового ведомства.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Военнослужащие группировки «Запад»… уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ», — привело слова представителя силового ведомства «РИА Новости».

Он уточнил, что ДРГ противника была ликвидирована на временно оккупированной украинскими войсками части региона. В результате успешного выполнения боевых задач четверых диверсантов уничижтоли и ещё двое сдались в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января российские военные уничтожили разведывательную группу украинской армии у населённого пункта Николаево-Дарьино в курском приграничье. Группа состояла из семи диверсантов, трое из которых были ликвидированы в ходе боя, остальные сдались в плен.

В российской силовой структуре 5 января рассказали, что армия России уничтожила ДРГ противника на левом берегу Днепра. При этом один из диверсантов сдался в плен, а остальных уничтожили.