Москва, 5 февраля, 2025, 11:26 — ИА Регнум. В России с 5 февраля вступили в силу новые ограничения для иностранных граждан. Соответствующий документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в августе 2024 года.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Отмечается, что к новым правилам для иностранных граждан, нарушивших закон, будут относиться режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде в страну и получение статуса нежелательного пребывания.

Таким образом лица, совершившие правонарушение или незаконно находящиеся в РФ, попадут в специальный реестр контролируемых лиц. Данный список подразумевает запрет на покупку недвижимости, транспорта, управление автомобилем, получение кредита, бракосочетание, оформление новых банковских счетов и траты с существующих более 30 тыс. рублей ежемесячно, а также ограничивается перемещение по территории государства.

Попавшие в реестр будут обязаны присылать в МВД данные о своём местонахождении в виде фотографии с геолокацией. Остальным иностранцам только нужно сообщить правоохранительным органам сведения о месте пребывания, датах выезда из РФ или препятствующих обстоятельствах. После отъезда иностранных граждан будут исключать из реестра, а нарушивших нормы пребывания — депортировать.

Кроме того, ранее решение о депортации мог принимать только суд, однако теперь такое право получили и сотрудники полиции. Для сотрудников погранслужбы также расширили перечень оснований для самостоятельного отказа во въезде в страну, в том числе и в случае угрозы безопасности РФ со стороны иностранца. Также при нарушении требований при въезде нелегала ждут штраф в размере 2–5 тыс. рублей и административное выдворение.

К новым ограничениям, вступившим в силу с 5 февраля, также относятся и штрафные санкции за оказание незаконных услуг иностранных гражданам — 35–50 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических — 400–500 тыс. рублей.

Что касается несовершеннолетних детей, которых МВД, ФСБ, Минобороны, Служба внешней разведки, МИД, ФСИН или Росфинмониторинг признали нежелательно пребывающими в РФ, то они получат соответствующий статус вместе с родителями и будут должны покинуть страну самостоятельно либо через процедуру депортации. Причинами для получения такого статуса могут стать нарушения при въезде, отсутствие или утрата документов, уклонение от выезда, угроза обороноспособности, безопасности, основам конституционного строя и населению.

Как передавало ИА Регнум, Путин 8 августа подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших закон. В частности, документ сокращает период временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года. Ранее данный период составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

2 февраля первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сообщил, что на территории России нелегально находятся около 670 тыс. иностранцев. Он добавил, что иностранцы могут до 30 апреля 2025 года обратиться в МВД и иные ведомства, чтобы легализовать своё пребывание на российской территории.