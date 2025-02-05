Москва, 5 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Народному артисту России певцу Александру Буйнову прописали лекарство стоимостью 1 млн рублей. Об этом 5 февраля сообщил Telegram-канал Mash.

Евгений Одиноков/РИА Новости Александр Буйнов

Онкологи назначили ему новый курс гормонотерапии. Певец будет принимать препарат «Даролутамид», одна упаковка которого стоит от 140 до 180 тыс. рублей, а весь курс лечения — 1 млн рублей.

Отмечается, что курс лечения 74-летний певец будет проходить за счёт государства.

Буйнов в 2011 году прошёл курс лечения от рака предстательной железы. В августе его госпитализировали из-за рецидива онкологического заболевания, он прошёл обследования и гормональную терапию.

Как сообщало ИА Регнум, в январе появилась информация о том, что Буйнов перенёс экстренную операцию после травмы позвоночника. Певец жаловался на сильные боли в спине и ногах при ходьбе. В конце декабря его прооперировали.