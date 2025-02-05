Штат Луизиана, США, 5 февраля, 2025, 10:54 — ИА Регнум. В американском городе Шривпорт (штат Луизиана) детёныш калифорнийской раздувающейся акулы, получивший имя Йоко, появился на свет в аквариуме без самцов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Morgan Nix Акулёнок Йоко вылупился из яйца в аквариуме без самцов

Акулёнок вылупился из яйца в начале января. При этом в аквариуме находились лишь две самки, которые не контактировали с самцами порядка трёх лет.

Исследователи видят два возможных способа. Первым является партеногенез, когда эмбрион развивается из яйцеклетки без оплодотворения. По словам менеджера Притцкеровской лаборатории молекулярной систематики и эволюции Кевина Фельдхайма, подобные случаи уже фиксировали у ряда видов акул, включая зебровую акулу и белопятнистую бамбуковую акулу.

«Как запускается процесс или какие сигналы подаются самкам, ещё предстоит выяснить. Это говорит о том, насколько акулы приспосабливаются к размножению», — отметил исследователь.

Вторым вариантом могло стать отсроченное оплодотворение, произошедшее спустя долгое время после спаривания. Фельдхайм уточнил, что к настоящему времени у учёных практически нет данных о том, как долго самки могут хранить семя каждого вида. У одного из видов акул самка смогла проносить его в течение как минимум 45 месяцев, добавил он.

В океанариуме Шривпорта заявили, что проведут генетическое тестирование Йоко, когда акулёнок станет достаточно взрослым, чтобы точно определить способ его рождения.

Как сообщало ИА Регнум, в Московском зоопарке родился детёныш бурой гиены, самого редкого вида в семействе гиеновых из пустынных частей прибрежных зон Южной Африки. Это первый случай содержания данного вида в зоопарках России. Животные образовали пару в 2023 году и летом следующего года уже готовились впервые стать родителями. В Международной Красной книге бурые гиены обозначены как близкие к уязвимому положению. В дикой природе их осталось около 4–10 тыс. взрослых особей.