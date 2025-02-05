Россиян предупредили о мошенничестве с виртуальными образами платёжных карт
Москва, 5 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием приложений якобы от Банка России для создания виртуального образа платёжных банковских карт. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальной жертве с утверждением, что её деньги пытаются похитить, и убеждают человека обезопасить свои средства с помощью установки на смартфоне приложения якобы от Центробанка.
«Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора», — говорится в Telegram-канале Банка России.
В пресс-службе пояснили, что мошенническое приложение создает виртуальный образ банковской карты жертвы, который аферисты с помощью удалённого доступа используют на своих устройствах для снятия денег в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии.
В связи с этим в регуляторе посоветовали не скачивать по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и не пользоваться приложениями, в том числе банковскими, по чьему-либо требованию, а также ни под каким предлогом не сообщать посторонним личные и финансовые данные.
При этом при наличии сомнений сохранности денежных средств в Банке России рекомендовали позвонить в свой банк, набрав вручную номер с официального сайта банка или с обратной стороны карты.
Как передавало ИА Регнум, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД 3 февраля сообщило, что мошенники с помощью поддельного сайта пытаются получить данные пользователей для доступа к личным кабинетам жертв под видом оригинальной акции маркетплейса Wildberries.
Ранее в этот же день депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о росте количества случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Он добавил, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.