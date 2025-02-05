Москва, 5 февраля, 2025, 11:00 — ИА Регнум. Мошенники придумали новую схему обмана россиян с использованием приложений якобы от Банка России для создания виртуального образа платёжных банковских карт. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что злоумышленники звонят потенциальной жертве с утверждением, что её деньги пытаются похитить, и убеждают человека обезопасить свои средства с помощью установки на смартфоне приложения якобы от Центробанка.

«Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора», — говорится в Telegram-канале Банка России.

В пресс-службе пояснили, что мошенническое приложение создает виртуальный образ банковской карты жертвы, который аферисты с помощью удалённого доступа используют на своих устройствах для снятия денег в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии.

В связи с этим в регуляторе посоветовали не скачивать по просьбе незнакомцев никакие приложения или программы и не пользоваться приложениями, в том числе банковскими, по чьему-либо требованию, а также ни под каким предлогом не сообщать посторонним личные и финансовые данные.

При этом при наличии сомнений сохранности денежных средств в Банке России рекомендовали позвонить в свой банк, набрав вручную номер с официального сайта банка или с обратной стороны карты.

Как передавало ИА Регнум, управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД 3 февраля сообщило, что мошенники с помощью поддельного сайта пытаются получить данные пользователей для доступа к личным кабинетам жертв под видом оригинальной акции маркетплейса Wildberries.

Ранее в этот же день депутат Госдумы, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин рассказал о росте количества случаев мошенничества с поддельными квитанциями за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Он добавил, что все актуальные счета можно найти в онлайн-сервисах ЖКХ или банковских приложениях.