Каховка, Херсонская область, 5 февраля, 2025, 10:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по жилому сектору центра города Каховки Херсонской области, в результате чего была ранена местная жительница. Об этом 4 февраля сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Сегодня в Каховке пожилая женщина 1937 года рождения получила осколочное ранение правой ключицы в результате обстрела со стороны украинских боевиков жилого сектора в центре города», — написал Филипчук в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что женщину госпитализировали и оказали ей необходимую медицинскую помощь.

9 января два человека погибли, ещё шесть получили ранения в результате обстрелов со сторону ВСУ Абрикосовки и Подо-Калиновки в Херсонской области. Уточняется, что украинская армия нанесла удар по Бехтерам кассетными боеприпасами. Два прилёта зафиксированы рядом со школой. В момент атаки дети и педагоги направлялись на занятия.

4 февраля в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате атак со стороны украинских военных пострадали как минимум 10 мирных жителей. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что при атаке киевского режима повреждения получили рынок, автобус городского маршрута, мусоровоз и гражданский автомобиль.