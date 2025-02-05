Вашингтон, 5 февраля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Атлантическом совете в рамках своего рабочего визита в США заявил, что его страна становится всё более независимой.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Премьер-министр Аремении Никол Пашинян

По словам главы армянского правительства, власти республики ведут активную работу во внешнеполитической сфере, достаточно эффективно реализуя политику «балансирования и сбалансированности».

«Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится всё более независимой страной, что очень важно», — сказал он.

Пашинян добавил, что, по его мнению, это открывает для Армении новые возможности, однако также и несёт новые вызовы. Он напомнил, что Ереван подписал документ о стратегическом партнёрстве с Вашингтоном, и назвал это очень важным решением.

«Мы надеемся открыть новую страницу в отношениях с США», — добавил армянский премьер-министр.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 4 февраля заявил, что поражение Армении в военном конфликте в Нагорном Карабахе осенью 2020 года дало возможность «получить независимую и суверенную страну». При этом он отметил, что на Южном Кавказе к Армении часто относятся негативно, и призвал справляться с этим без лишних эмоций.

Ранее, 29 января, из результатов опроса армянского представительства Gallup International Аssociation стало известно, что популярность партии Пашиняна «Гражданский договор» снизилась до минимального уровня с 2018 года. На данный момент рейтинг одобрения этой политической силы в республике составляет 11,3%.